Doğa yürüyüşünde kadına saldıran şüpheli yakalandı (3)

TUTUKLANDI

Antalya'nınKemer ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Rus asıllı Türk vatandaşı E.G.'ye saldırıp, boğmaya ve uçurumdan atmaya kalkıştığı suçlamasıyla yakalanıp gözaltına alınan Ömer Demirkurt´un adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcıya verdiği ifadenin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ömer Demirkurt, tutuklandı.

DENETİMLİ SERBESTLİKLE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Ağustos 2023'te denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı belirlenen Ömer Demirkurt´un Antalya kent merkezinde 77 bin TL'nin çalınması olayını da gerçekleştirdiği tespit edildi.

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