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        Doğa yürüyüşünde kadına saldıran şüpheli yakalandı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 19:38 Güncelleme: 13.12.2023 - 19:40
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        Doğa yürüyüşünde kadına saldıran şüpheli yakalandı (3)
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        TUTUKLANDI

        Antalya'nınKemer ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Rus asıllı Türk vatandaşı E.G.'ye saldırıp, boğmaya ve uçurumdan atmaya kalkıştığı suçlamasıyla yakalanıp gözaltına alınan Ömer Demirkurt´un adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcıya verdiği ifadenin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ömer Demirkurt, tutuklandı.

        DENETİMLİ SERBESTLİKLE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

        Ağustos 2023'te denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı belirlenen Ömer Demirkurt´un Antalya kent merkezinde 77 bin TL'nin çalınması olayını da gerçekleştirdiği tespit edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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