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        Marjinal Antalya Sağlık Seyahat Fuarı, sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturacak

        Marjinal Antalya Sağlık Seyahat Fuarı, 22-23 Nisan 2024'te 14 ülkeden katılımcılarla Antalya'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 17:17 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:17
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        Marjinal Antalya Sağlık Seyahat Fuarı, sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturacak
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        Marjinal Antalya Sağlık Seyahat Fuarı, 22-23 Nisan 2024'te 14 ülkeden katılımcılarla Antalya'da gerçekleştirilecek.

        Fuar Müdürü Selda Kuzu, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık turizminde önemli potansiyele sahip fuarın, Kundu Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenleneceğini bildirdi.

        Kuzu, yerli ve yabancı hastane yöneticileri, hekimler ile seyahat acentelerini buluşturacak fuarın, İngiltere, Almanya, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Kosova, Kuzey Makedonya, Kırgızistan, Çekya, Bulgaristan ve İsveç başta olmak 14 ülkeden konuklarını ağırlayacağını belirtti.

        Selda Kuzu, fuar kapsamında saç ekimi, estetik cerrahi, diş, kanser, tüp bebek, ortopedi, üroloji, psikiyatri gibi alanlarda hekim ve hasta görüşmelerinin yanı sıra sunum ve eğitimler ile medikal turizmin geleceği, güncel yaklaşımlar gibi konularda uzman isimler tarafından panel düzenleneceği bilgisini paylaştı.

        Fuarın kentin tanıtımına ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade eden Kuzu, pek çok alanda işbirliklerinin temelinin atılacağını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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