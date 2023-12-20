Antalyaspor - Kasımpaşa maçının ardından

Antalyaspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yla golsüz berabere kaldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, alınan sonucun iki takım içinde adil bir sonuç olduğunu söylerken; Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, kaliteli bir maç oynandığını dile getirdi.

Antalyaspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao ile Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

JOAO TRALHAO: İKİ TAKIM İÇİN ADİL BİR SONUÇTU

Karşılaşmadan önce maçın zor olacağını bildiklerini ifade eden Joao Tralhao, "Karşımızda iyi bir rakip vardı. Takım oyununu iyi oynayan, kaliteli oyuncuları olan bir takım vardı. Bize sahada zorluk çıkartacaklarını biliyorduk. Hafta boyu ona göre hazırlanmıştık. Analizlerimizde birbirlerine taktiksel olarak çok benzeyen iki takımın, saha içerisinde özellikle hücum anlamındaki varyasyonlarında birbirlerini engelleyecek iki takım olarak görmüştük. Rakibimizin güçlü bir takım olduğunu, topla ve topsuz oyunlarda güçlü yanları olduğunu biliyorduk. Özellikle hızlı geçişlerde alanları bularak savunma arkasına koşu yapan oyuncuları bularak çok fazla gol bulduklarını biliyorduk. Defansif anlamda rakibimizi bugün iyi kontrol ettiğimizi düşünüyorum. 0-0 bugün istediğimiz bir sonuç değildi. Hem izleyiciler açısından hem de takımımız açısından. Çünkü biz bugün buradan galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Defansif olarak gol yememiş olmamız sonuca rağmen bizim için pozitif yanlarından biriydi. Bugün iki takım için negatif olan bir şey vardı ki maalesef zeminimiz iyi değildi. Bunu belirtmemiz gerekiyor. İki takım da bunun zorluklarını yaşadı. Oyun kontrollerinde özellikle. Taktiksel olarak birbirine benzeyen iki takımın birbirlerine gerçekten zorluk çıkartabilecek mücadelesiydi. Bu tip maçlardan daha keyifli oyunlar izletebileceğimizi düşünebilirdik. Maalesef seyirciler açısından seyir zevki çok yüksek bir mücadele olduğunu söyleyemeyeceğim. Takımımız bugün savaştı. Defansif anlamda oldukça kaliteliydi. Hücum olarak yeterli fırsatları bulamadığımızı düşünüyorum. Rakibimizin adına da birkaç duran top dışında oyun o şekilde geliştiğini söyleyebilirim. Sonuca rağmen 0-0 olsa da bugün sonuç, iki takım adına da adil bir sonuçtu diyebilirim" ifadelerini kullandı.

EKREM ÖRENÇ: KALİTELİ BİR MAÇTI

Konuşmasına Antalyaspor'u tebrik ederek başlayan Ekrem Örenç, "İki takımda iyi mücadele etti. İlk yarı dengeli bir oyun oldu. İkinci yarıda daha fazla topla oynayan, daha çok isteyen ve pozisyonlara giren bir Kasımpaşa vardı. Forvetlerimiz pozisyonlarda biraz daha sakin kalsaydı üstünlüğü sağlamış olurduk. İkinci yarıda 45 dakikanın 37 dakikası tamamen bizim kontrolümüzün altındaydı. 0-0'lık maça herkes kötü der ama bugünkü maç yüksek tempoda oynandı. Kaliteli bir maçtı. Hakeme de söylenecek bir şey yoktu, iyi yönetti. Onu da tebrik ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Joao Tralhao'nun açıklamaları

-Ekrem Örenç'in açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Antalya - ADEM AKALAN

2023-12-20 22:48:41