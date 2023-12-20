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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 20:53 Güncelleme: 20.12.2023 - 20:53
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Kadir Sağlam, Selahattin Altay, Murat Altan

        Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Saric, Kaluzinski, Jehezkel, Safuri, Bytyqi, Assombalonga

        Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Mamadou Fall, Hajradinovic, Ounes, Nuno Da Costa

        Sarı kartlar: Dk. 25 Assombalonga, Dk. 45 Güray Vural (Bitexen Antalyaspor), Dk. 28 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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