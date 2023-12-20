Stat:CorendonAirlines Park Antalya

Hakemler: Kadir Sağlam, Selahattin Altay, Murat Altan

Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Saric, Kaluzinski, Jehezkel, Safuri, Bytyqi, Assombalonga

Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Mamadou Fall, Hajradinovic, Ounes, Nuno Da Costa

Sarı kartlar: Dk. 25 Assombalonga, Dk. 45 Güray Vural (Bitexen Antalyaspor), Dk. 28 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa)

ANTALYA

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