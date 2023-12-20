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        Team Türkiye Olimpik Sporcular Zirvesi, Antalya'da başladı

        Team Türkiye Olimpik Sporcular Zirvesi, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 17:01 Güncelleme: 20.12.2023 - 17:01
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        Team Türkiye Olimpik Sporcular Zirvesi, Antalya'da başladı
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        Team Türkiye Olimpik Sporcular Zirvesi, Antalya'da başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının işbirliğiyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen zirveye, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena ev sahipliği yapıyor.

        Zirve, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan ve madalya kazanma potansiyeli bulunan milli sporcular ile milli takım antrenörleri bir araya getirdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, sporculara başarı dileyerek, "Bizim en büyük hedeflerimizden biri sadece altın madalya almak değil, Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu olmak da değil. Başta bizim en büyük hedefimiz, örnek olabilmek. Aldığımız madalyaları en iyi şekilde taşıyabilmek. Bu en zor olanı." diye konuştu.

        Paris Olimpiyatları'nın yaklaştığını anımsatan Çebi, altın madalya sayısını artırmayı arzuladıklarını ifade ederek, "Paris'te de hedefimiz, 2020 olimpiyatlarında kazanılan 13 madalyayı koruyabilmek." dedi.

        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan olimpiyatlara katılacak sporcuların ülkeyi gururla temsil edeceği, unutulmaz anlara tanık olacağı bir yolculuğa çıkacağını kaydetti.

        - Birçok farklı alanda eğitim oturumları

        TMOK Sporcu Komisyonu Başkanlığını yürüten milli voleybolcu Eda Erdem Dündar ise zirvede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

        "Milli Olimpiyat Komitesi çatısı altında Paris Olimpiyatları'na hazırlanırken sporcu arkadaşlarımızla çok güzel bir program gerçekleştireceğimize inanıyorum. Proje programında farklı spor branşlarından arkadaşlarımızla birlikte yakın ilişkiler kurabilmemiz ve birbirimizin deneyimlerinden faydalanmamız gerçekten çok kıymetli. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi bu amaç doğrultusunda birçok farklı alanda eğitim oturumları hazırladı. Umuyorum ki bir özel programla birlikte Paris 2024 için yepyeni bir kıvılcım yapacak, Türkiye olarak birbirimize kenetlenmemiz gereken bir yolculuğa çıkacağız."

        Atıcılık, bisiklet, boks, cimnastik, güreş, modern pentatlon, tekvando, yelken branşlarından sporcu ve antrenörlerin katıldığı kamp programı boyunca bireysel antrenman, takım ruhu oluşturma, bilgilendirme, iletişim başlıklarında etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Zirve, 24 Aralık Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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