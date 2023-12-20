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        Antalya'da elindeki tüfeğin kazaen ateş alması sonucu vurulan kadın yaralandı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kadın, elindeki tüfeğin kazaen ateş alması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 18:33 Güncelleme: 20.12.2023 - 18:33
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        Antalya'da elindeki tüfeğin kazaen ateş alması sonucu vurulan kadın yaralandı
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kadın, elindeki tüfeğin kazaen ateş alması sonucu yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de yaşayan Zübeyde D. (32) evindeki av tüfeğiyle oynarken silah ateş aldı. Genç kadın, ayağından ve elinden vuruldu.

        Silah sesini duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zübeyde D'yi ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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