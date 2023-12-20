Antalya'da elindeki tüfeğin kazaen ateş alması sonucu vurulan kadın yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kadın, elindeki tüfeğin kazaen ateş alması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de yaşayan Zübeyde D. (32) evindeki av tüfeğiyle oynarken silah ateş aldı. Genç kadın, ayağından ve elinden vuruldu.

Silah sesini duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zübeyde D'yi ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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