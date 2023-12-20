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        Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ekrem Örenç, kendilerine galibiyeti getirecek fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 22:29 Güncelleme: 20.12.2023 - 22:29
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        Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ekrem Örenç, kendilerine galibiyeti getirecek fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

        Örenç, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da iyi mücadele ettiğini dile getirdi.

        İlk yarıda oyunun dengeli geçtiğine dikkati çeken Örenç, "İkinci yarıda daha fazla topla oynayan, daha çok isteyen ve pozisyonlara giren bir Kasımpaşa vardı. Forvetlerimiz pozisyonlarda daha sakin kalsaydı, üstünlüğü sağlamış olurduk." ifadelerini kullandı.

        İkinci yarıda 45 dakikanın 37 dakikasının tamamen Kasımpaşa'nın kontrolünde geçtiğini kaydeden Örenç, "Skora bakarak herkes maça kötü diyebilir ama bugünkü müsabaka yüksek tempoda oynandı. Kaliteli bir maçtı. Hakeme de söylenecek bir şey yoktu. İyi yönetti. Onu da tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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