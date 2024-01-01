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        Eşiyle tartışıp, boş otomobili uçuruma itti

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eşiyle tartıştığı öne sürülen M.Y., boş otomobili uçuruma itti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 16:39 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:40
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        Eşiyle tartışıp, boş otomobili uçuruma itti
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eşiyle tartıştığı öne sürülen M.Y., boş otomobili uçuruma itti.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Bektaş Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen otomobilin yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandığı ihbarını alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, araçta kimsenin olmadığını tespit edildi. Bölgedeki bir görgü tanığı, M.Y.'nin aracı uçuruma ittiğini, kendisine ne olduğunu sorduğunda ise eşiyle tartıştığını söylediğini kaydetti.

        Polis, ifadesine başvurmak üzere M.Y.'yi aramaya başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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