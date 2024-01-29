Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Binada yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

        ANTALYA'da iki katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 3´ü çocuk 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 23:01 Güncelleme: 29.01.2024 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Binada yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da iki katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 3´ü çocuk 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

        Yangın saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Altınova Mahallesi Yüce Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın giriş katında çıktı. Mustafa Özkoç'a ait dairede sobanın devrilmesinden kaynaklı çıkan yangın üst katlara da sıçrayınca binada mahsur kalanlar oldu. Yangını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları merdiveniyle tahliye etmek için harekete geçti. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kundaktaki bebek ile 2 çocuk ve 3 yetişkine sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

        'EVİM YANIYOR DİYE BAĞRIŞMALAR DUYDUM'  

        Yangına tanık olan Mehmet Nuri Ayan (24), "Sahibi `evim yanıyor´ diye bağırdı, duydum. Hemen koştum, baktım yangın çıkıyor. Odada soba devrilmiş galiba. Abilerle beraber yan siteden hortum bulmaya çalıştık. Kendi imkanlarımızla camları kırarak, içeriye su attık. 4- 5 kişiyle biz söndürdük. O kadar kalabalığın içinde 4- 5 kişi söndürdük. Kimse el uzatmadı. Ancak izliyorlar. Bir yaralı falan bir şey yok. Allah'tan can kaybı yok çok şükür" dedi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından tamamen söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Maddi hasar meydana yangınla ilgili polis inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        Büyük baskı
        Büyük baskı
        Trabzonspor'a Paşa tokadı!
        Trabzonspor'a Paşa tokadı!
        İddia: İsrail mutabakatı kabul etti
        İddia: İsrail mutabakatı kabul etti
        Barış Alper'den hayat öpücüğü!
        Barış Alper'den hayat öpücüğü!
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ta gözler transferde!
        Beşiktaş'ta gözler transferde!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        Ağır itham
        Ağır itham
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Antalya'da çıkan ev yangını hasara yol açtı
        Antalya'da çıkan ev yangını hasara yol açtı
        Boşanma aşamasındaki eşi evi sattı; ikizleriyle sokakta kaldı
        Boşanma aşamasındaki eşi evi sattı; ikizleriyle sokakta kaldı
        KUTSO ile Beypazarı Ticaret Odası arasında kardeşlik protokolü imzalandı
        KUTSO ile Beypazarı Ticaret Odası arasında kardeşlik protokolü imzalandı
        Antalya'da seçim günü 10 bin polis ve jandarma görev yapacak
        Antalya'da seçim günü 10 bin polis ve jandarma görev yapacak
        Tütüncü'den eski belediye başkanlarına ziyaret
        Tütüncü'den eski belediye başkanlarına ziyaret
        Alanya'da seyir halindeyken alev alan kamyon yandı
        Alanya'da seyir halindeyken alev alan kamyon yandı