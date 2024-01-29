Alanya'da seyir halindeyken alev alan kamyon yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi.

M.D. idaresindeki 07 BEY 997 plakalı kamyon, Konaklı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma yolda güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu kamyon kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.