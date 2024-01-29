Tütüncü'den eski belediye başkanlarına ziyaret Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, parti ayrımı gözetmeksizin bugüne kadar Antalya'ya hizmet etmiş büyükşehir belediye başkanlarını ziyaret ederek, emekleri için teşekkür etti.

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, parti ayrımı gözetmeksizin bugüne kadar Antalya'ya hizmet etmiş büyükşehir belediye başkanlarını ziyaret ederek, emekleri için teşekkür etti.

Tütüncü, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ile AK Parti'den iki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Menderes Türel’i ziyaret etti.

Daha sonra CHP'den 25. ve 26. dönem Antalya milletvekili de yapmış olan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ile bir araya gelen Tütüncü, Antalya'ya verdiği hizmetlerden dolayı Akaydın'a teşekkür etti.

Tütüncü, bir sonraki ziyaretini CHP'nin 20. dönem Antalya milletvekili olan ve 1999'da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bekir Kumbul’a yaptı.

DYP'nin 1989-1999 yıllarının belediye başkanı ve İYİ Parti'den bir dönem Antalya milletvekilliği yapan Hasan Subaşı'nı da ziyaret eden Tütüncü, "Antalya'ya uzun yıllar emekler vermiş büyüklerimizin tecrübelerinden faydalanmak, hatıralarına kıymet vermek, görev yıllarımızın en belirgin özelliklerinden oldu. Ziyaretlerimizde çok sevdiğimiz Antalya'mızı konuştuk." ifadelerini kullandı.