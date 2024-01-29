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        Antalya'da arazide gömülü bulunan genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi

        Antalya'da eniştesi tarafından öldürülerek araziye gömülen genç kızın cenazesi adli tıptan yakınları tarafından alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 16:17 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:33
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        Antalya'da arazide gömülü bulunan genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi
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        Antalya'da eniştesi tarafından öldürülerek araziye gömülen genç kızın cenazesi adli tıptan yakınları tarafından alındı.

        Kayıp motokurye Ali Diken'in (32) cinayet zanlısı olarak yakalanan eniştesi Zeynel B. (33) tarafından öldürüldüğü anlaşılan kuaför Zeynep Ece Aksay'ın (26) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Anne Fatma ve baba Mustafa Aksay, cenazeyi alırken gözyaşı döktü.

        Genç kızın cenazesinin Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

        - "Ev hapsini kabul etmiyorum"

        Baba Mustafa Aksay, gazetecilere, olayın ne zaman meydana geldiğini bilmediklerini söyledi.

        Olay günü ablasının Zeynep Ece'nin yanında olup olmadığını da bilmediklerini ifade eden Aksay, "Yanında ise kardeşini neden kurtarmadı? Cinayetten sonra Zeynep'in araziye taşındığı battaniye evde yokmuş, Zeynel B. battaniyeyi çöpe attığını ifade ediyor. Neden kardeşine sahip çıkmadı, kızıma verilen ev hapsini kabul etmiyorum. Daha çok ceza almasını talep ediyorum." dedi.

        Aksay, kızı Zeynep Ece kaybolduktan sonra ablasının aileyi yanlış yönlendirdiğini iddia etti.

        Anne Fatma Aksay da "Olayın aydınlatılmasını istiyorum, yüreğim yanıyor. Ömür boyu içeriden çıkamasın. Kızım da yargılansın, bizi oyaladı. Kardeşinin geleceğini, kendisini gizli numaradan aradığını söyledi. Kızımızı vicdanen evlatlıktan reddediyoruz. Bir anne ve babaya bu yapılır mı? En ağır cezayı alsınlar." diye konuştu.

        - Olay

        Motokuryelik yapan Ali Diken'den 20 Aralık'tan itibaren haber alamayan ailesi, oğullarının bulunması için bir televizyon programına katılmıştı. Programda şüpheli Zeynel B, arkadaşı Diken'i (32) öldürdüğünü itiraf etmişti. Polis ekiplerince İstanbul'da yakalanarak Antalya'ya getirilen Zeynel B, Diken'in cenazesini gömdüğü yeri göstermiş ve aynı bölgede başka bir cesedin daha gömülü olduğunu itiraf etmişti.

        Arazide 24 Ocak'ta iş makineleriyle yapılan kazılarda motokurye ve Zeynel B'nin baldızı Zeynep Ece Aksay'ın cesetlerine ulaşılmıştı.

        Bunun üzerine genç kızın ablası İ.B. ile arkadaşı M.Ç. de gözaltına alınmıştı.

        Adliyeye sevk edilen Zeynel B. tutuklanmış, İ.B. konut alanını ihlal etmemek kaydıyla, diğer şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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