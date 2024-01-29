Kemer'de masa tenisi heyecanı yaşandı Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kemer Açık Masa Tenisi Festivali sona erdi.

Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kemer Açık Masa Tenisi Festivali sona erdi.

Hafta sonu gerçekleştirilen ve 110 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuvada dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi, izleyicilere de çekiliş ile hediyeler dağıtıldı.

Çeşitli dans gösterilerinin de yapıldığı organizasyonda kadınlarda 12-18 yaş grubunda Fatmanur Ayten, 19-39 yaş grubunda Şulenur Yüksel, 40-49 yaş grubunda Işıl Öznur Özer, 50+ yaş grubunda ise Ayşe Doğan Aydoğan birinci oldu.

Erkeklerde ise, 12-18 yaş grubunda Salih Darıcı, 19-39 yaş grubunda Karahan Oğuz Kara, 40-49 yaş grubunda Denis Gavrilov, 50-59 yaş grubunda Andrey Veselov, 60+ yaş grubunda da Kürşat Çavuşoğlu birinciliği elde etti.

Açık turnuva erkekler de Denis Gavrilov, kadınlar da Şulenur Yüksel birinci oldu.