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        Antalya'da seçim günü 10 bin polis ve jandarma görev yapacak

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Antalya'da emniyet ve jandarmadan yaklaşık 10 bin personelin görev alacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 16:38 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:42
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        Antalya'da seçim günü 10 bin polis ve jandarma görev yapacak
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Antalya'da emniyet ve jandarmadan yaklaşık 10 bin personelin görev alacağını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri için düzenlenen İl Seçim Güvenliği Basın Bilgilendirme Toplantısı'na Vali Hulusi Şahin, Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik katıldı.

        Yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için seçim günü, öncesi ve sonrası alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda Vali Şahin, tüm kurumların Yüksek Seçim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda hareket ederek üstüne düşen sorumlulukları yerine getireceğini vurguladı.

        Seçmen iradesinin sandığa yansıması için gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Şahin, "Türkiye, 1950'den bu yana dünyanın en adil, en düzgün seçimlerini yapan ülkedir. Biz bu gururu yaşıyoruz ve devam ettirmek istiyoruz. 31 Mart’ta Mahalli İdareler Seçimleri var. Antalya’mızda seçimlerin nasıl cereyan edeceğini geçen hafta kaymakamlarımız, ilçe seçim kurulu müdürlerimiz, il seçim kurulu başkanımız ve kolluk kuvvetlerimizin katıldığı toplantıda tüm detaylarıyla ele aldık." ifadelerini kullandı.

        İdare olarak kurumlara tüm desteğin verileceğini aktaran Vali Şahin, şunları kaydetti:

        "Kurumlarımıza güvenlik, personel, araç gereç ve benzeri konularda gerekli desteği vereceğiz. Vatandaşımızın özgür iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması için tüm tedbirlerimizi aldık. 26 Şubat'ta YSK resmi sayıları açıklayacak. Bu seçimde 2 milyon civarında seçmenimizin, 6 bine yakın sandıkta oy kullanacağını düşünüyoruz. Karada, havada, denizde seçimle ilgili tüm tedbirlerimizi en sıkı şekilde alacağız. Bununla ilgili olarak Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’miz (GAMER) vali yardımcımızın koordinatörlüğünde 24 saat esasına göre zaten çalışmaya başladı. Tüm güvenlik kameralarımızı da gözden geçirdik. Seçim günü emniyet ve jandarmadan yaklaşık 10 bin personelimiz görev alacak. Tüm personelimize gerekli eğitimleri de verdik."

        Vali Şahin, yerel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandıktan sonra da tüm ekiplerin görev başında olacağını vurguladı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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