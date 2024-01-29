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        Antalya'da çıkan ev yangını hasara yol açtı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 22:19 Güncelleme: 29.01.2024 - 22:23
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        Antalya'da çıkan ev yangını hasara yol açtı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Altınova Mahallesi Yüce Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

        Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Bina sakinlerinden bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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