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        Fenerbahçe, Antalya´da coşkuyla karşılandı

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 24´üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı için geldiği kentte coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 19:38 Güncelleme: 02.02.2024 - 19:40
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        Fenerbahçe, Antalya´da coşkuyla karşılandı
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        Fenerbahçe, Süper Lig'in 24´üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı için geldiği kentte coşkuyla karşılandı.

        Fenerbahçe, Süper Lig´in 24´üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçı için Antalya´ya geldi. Saat 18.45 sıralarında özel uçakla havalimanına iniş yapan sarı-lacivertli kafileyi çıkışta Antalya´daki taraftarları karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal´a çiçek takdim ederken, futbolculara da sevgi gösterisinde bulundu. Tezahüratlar altında kendilerini bekleyen otobüse giden teknik heyet ve futbolcular taraftarları selamlarken bazı futbolcular da taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kent merkezinde kampa gireceği otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

        ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KADRODA

        İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'den kiralık olarak kadroya dahil edilen defans oyuncusu Çağlar Söyüncü de kadroda yer alırken, sakatlıkları bulunan Luan Peres, Becao ve Fred, transfer görüşmeleri yapan Lincoln ile Afrika Kupası'nda bulunan Osayi-Samuel kafilede yer almadı.

        Sarı-lacivertlilerin Antalyaspor ile oynayacağı maçın kadrosunda şu isimler yer aldı:

        "Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Djiku, Bonucci, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Osterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Muhammet İmre, Zajc, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Kent, King, Tadic, Dzeko, Batshuayi"

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Futbolcular ve teknik heyetten detay

        -Taraftarlardan detay

        -Çiçek takdim edilmesinden detay

        -Futbolcuların imza vermesinden detay

        -Futbolcuların otobüse binmesinden detay

        -Genel detaylar

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya - ADEM AKALAN

        2024-02-02 19:34:14

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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