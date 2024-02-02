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        Antalya'da kayak merkezinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayak merkezinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 15:56 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:11
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        Antalya'da kayak merkezinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayak merkezinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki telesiyejin arızalanması sonucu 9 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) harekete geçti.

        9 kişi, telesiyejden sağlıklı şekilde indirilerek kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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