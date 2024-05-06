Antalyaspor - Pendikspor: 1-2
STAT: Corendon Airlines Park AntalyaHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Candaş Elbil, Mert BulutANTALYASPOR: Leite - Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural (Dk.
STAT: Corendon Airlines Park Antalya
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Candaş Elbil, Mert Bulut
ANTALYASPOR: Leite - Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural (Dk. 82 Mert Yılmaz), Ufuk Akyol (Dk. 46 Milosevic), Kaluzinski, Emre Uzun (Dk. 46 Assombalonga), van de Streek, Larsson, Buksa
PENDİKSPOR: Erdem Canpolat - Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Welinton, Emre Taşdemir, Gökcan Kaya, N'diaye, Diaby (Dk. 60 Midtsjö), Halil Akbunar (Dk. 81 Endri Çekiçi), Thiam (Dk. 90+4 Eze), Erencan Yardımcı (Dk. 81 Umut Nayir)
GOLLER: Dk. 13 Adam Buksa (P) (Antalyaspor) - Dk. 15 Thiam, Dk. 45+6 Halil Akbunar (Pendikspor)
KIRMIZI KART: Dk. 74 van de Streek (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Emre Uzun, Buksa, Güray Vural, Veysel Sarı (Antalyaspor) - Diaby, Emre Taşdemir (Pendikspor)
Antalyaspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında sahasında oynadığı maçta Pendikspor'a 2-1 yenildi. Ligde 4 hafta sonra kazanan Pendikspor'un gollerini 15'inci dakikada Mame Thiam ile 45+6'ncı dakikada Halil Akbunar kaydetti. Ev sahibi Antalyaspor'un tek golü ise 13'üncü dakikada penaltıdan Adam Buksa'dan geldi.
2'nci dakikada Larsson'un pasında ceza alanı sol çaprazında van de Streek'in sert vuruşunu kaleci Erdem Canpolat ayaklarıyla çıkardı.
3'üncü dakikada Gökcan Kaya'nın havalandırdığı topa Erencan Yardımcı'nın yatarak yaptığı vole vuruşunda top üstten auta çıktı.
8'inci dakikada Erencan Yardımcı, savunmada Veysel'i geçtikten sonra yaptığı vuruşta topu kaleci Leite çıkarttı. Seken topu önünde bulan Mame Thiam'ın vuruşunda kaleci Leite meşin yuvarlağı kornere çeldi.
12'nci dakikada ceza alanı dışından Emre Uzun'un sert vuruşu savunmadan sektikten sonra direğe çarparak kornere gitti. Ancak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu topun savunmada N'diaye'nin eline çarptığını belirleyince penaltı noktasını gösterdi.
13'üncü dakika penaltıda topun başına geçen Adam Buksa, top ile kaleciyi farklı noktalara göndererek takımını öne geçirdi:1-0.
15'nci dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan altıpasa ortasına iyi yükselen Erencan Yardımcı'nın kafa vuruşunu kaleci Leite güçlükle çeldi. Boşta kalan topu Mame Thiam kafayla ağlara yolladı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR'dan uzun süren incelemenin ardından gol geçerli sayıldı: 1-1.
45+6'ncı dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu savunmada Ömer Toprak uzaklaştırmak istedi. Topu tekrar Halil Akbunar önünde buldu ve sağ çaprazda savunma oyuncularını çalımladıktan sonra sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
Pendikspor ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
52'nci dakikada Kaluzinski'nin pasında topla buluşan Veysel Sarı'nın yaklaşık 25 metreden sert vuruşunu kaleci Erdem güçlükle kornere çeldi.
67'nci dakikada Kaluzinski'nin kullandığı köşe vuruşunda Pendikspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Ömer Toprak'ın altıpas içerisinden kafa vuruşunu N'diaye son anda çizgiden çıkardı.
69'uncu dakikada Kaluzinski'nin uzak direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen van de Streek'in kafa vuruşunu kaleci Erdem çıkardı.
71'inci dakikada N'diaye, orta sahada kazandığı topu alarak ceza alanı dışına kadar taşıyıp pasını Erencan Yardımcı'ya verdi. Erencan Yardımcı'nın ceza alanı sağ çaprazından sert şutunu kaleci Leite çelerken, boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
74'üncü dakikada van de Streek'in Erdem Özgenç'e yaptığı sert hareketin ardından VAR'dan gelen uyarıyla hakem kırmızı kartla Antalyasporlu futbolcuyu oyun dışına gönderdi.
77'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Larsson'un sert şutunu kaleci Erdem güçlükle çeldi. Boşta kalan topu iyi takip eden Assombalonga'nın vuruşu ise altıpas içerisinden üstten auta çıktı.
Mücadele 2-1 Pendikspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.