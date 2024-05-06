Antalyaspor - Pendikspor: 1-2

77'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Larsson'un sert şutunu kaleci Erdem güçlükle çeldi. Boşta kalan topu iyi takip eden Assombalonga'nın vuruşu ise altıpas içerisinden üstten auta çıktı.

74'üncü dakikada van de Streek'in Erdem Özgenç'e yaptığı sert hareketin ardından VAR'dan gelen uyarıyla hakem kırmızı kartla Antalyasporlu futbolcuyu oyun dışına gönderdi.

45+6'ncı dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu savunmada Ömer Toprak uzaklaştırmak istedi. Topu tekrar Halil Akbunar önünde buldu ve sağ çaprazda savunma oyuncularını çalımladıktan sonra sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

Antalyaspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında sahasında oynadığı maçta Pendikspor'a 2-1 yenildi. Ligde 4 hafta sonra kazanan Pendikspor'un gollerini 15'inci dakikada Mame Thiam ile 45+6'ncı dakikada Halil Akbunar kaydetti. Ev sahibi Antalyaspor'un tek golü ise 13'üncü dakikada penaltıdan Adam Buksa'dan geldi.

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