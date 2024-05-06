Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Candaş Elbil, Mert Bulut
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Ufuk Akyol, Kaluzinski, Emre Uzun, Van de Streek, Larsson, Buksa
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Welinton, Emre Taşdemir, Gökcan Kaya, Ndiaye, Diaby, Halil Akbunar, Thiam, Erencan Yardımcı
Goller: Dk. 13 Buksa (Penaltıdan) (Bitexen Antalyaspor), Dk. 15 Thiam, Dk. 45+6 Halil Akbunar (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Emre Uzun, Dk. 43 Buksa (Bitexen Antalyaspor)
ANTALYA
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