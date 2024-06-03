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        Mescitten çıktı, silahlı saldırıda ayağından yaralandı

        ANTALYA'da namaz kıldıktan sonra mescitten çıkan Kerim Dalar (52), motosiklet kaskı takmış kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 20:53 Güncelleme: 03.06.2024 - 20:55
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        Mescitten çıktı, silahlı saldırıda ayağından yaralandı
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        ANTALYA'da namaz kıldıktan sonra mescitten çıkan Kerim Dalar (52), motosiklet kaskı takmış kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Dalar’ın topuğundan yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi Teomanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Namaz kılmak için mescide gelen Kerim Dalar, mescitten çıktığı esnada kafasında motosiklet kaskı takılı olan kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Dalar'ı takip ettikten sonra tabanca ile topuk kısmına 1 el ateş eden kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, olay yerinden motosikletle kaçtı. Tabanca sesini duyan ve Dalar'ın yerde hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Dalar'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Cinayet Büro Amirliği Ekipleri motosikletle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kerim Dalar'ın mescitten çıktığı ve kafasında kask bulunan kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradığı olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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