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        3 orman yangını çıkaran çoban tutuklandı: Görevlilere kızdım yaktım

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde son 1 ay içinde meydana gelen ve 4 hektar orman alanının zarar gördüğü 3 ayrı yangını çıkardığı tespit edilen çoban Murat Kaya (33), jandarma tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:15
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        3 orman yangını çıkaran çoban tutuklandı: Görevlilere kızdım yaktım
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde son 1 ay içinde meydana gelen ve 4 hektar orman alanının zarar gördüğü 3 ayrı yangını çıkardığı tespit edilen çoban Murat Kaya (33), jandarma tarafından yakalandı. Yangınları orman işletme ve elektrik dağıtım şirketi görevlilerine kızdığı için çıkardığını itiraf eden Murat Kaya, tutuklandı.

        Manavgat'ta son 1 ay içinde Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda çıkan 3 ayrı orman yangınının araştırılması için Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Yangınların sürekli son yıllarda doğal güzelliğiyle ülke gündeminde yer alan Tazı Kanyonu çevresinde meydana gelmesi ve bölgenin işletmesinin yapılan ihale sonucunda Manavgat Belediyesi'ne verilmesini de dikkate alan JASAT ekipleri, Gaziler Mahallesi çevresinde araştırmalarını yoğunlaştırdı. En son 3 Temmuz'da çıkan yangının ardından yapılan araştırma sonucunda şüphelinin, bölgede çobanlık yapan Murat Kaya olduğu tespit edildi.

        Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Kaya, 3 Temmuz'daki yangınla, 9 Haziran ve 30 Haziran tarihlerinde Gaziler Mahallesi'nde toplam 4 hektarlık orman alanının zarar gördüğü 2 ayrı yangını da kendisinin çıkardığını itiraf etti. Kaya ifadesinde, ormanda gördüğü bazı aksaklıkların düzeltilmesi için gerek orman işletme müdürlüğü gerek elektrik dağıtım şirketini aradığını, gelen giden kimse olmayınca, görevlilerin gelmemesine kızdığı için ormanı yaktığını anlattı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Murat Kaya, sevk edildiği adliyede savcıya da benzer ifade verdi.

        Şüpheli Kaya, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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