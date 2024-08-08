Telefon dolandırıcısına inandı, 3 krediyle topladığı 269 bin lirayı kaptırdı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, emekli Nejat Hüsnü Bozkurt (70), cep telefonundan kendisini arayan sözde polisin, "6 aydır gizli operasyon içerisindeyiz, senden yardım istiyoruz" yalanına inandı.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, emekli Nejat Hüsnü Bozkurt (70), cep telefonundan kendisini arayan sözde polisin, "6 aydır gizli operasyon içerisindeyiz, senden yardım istiyoruz" yalanına inandı. Farklı bankalardan çektiği kredilerle bir araya getirdiği 269 bin lirayı verilen hesaba aktaran Bozkurt, dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu.
Kamu hastanesinin muhasebe biriminden emekli Nejat Hüsnü Bozkurt, Konaklı Mahallesi'nde yalnız yaşadığı ikametinde 18 Temmuz'da saat 12.00 sıralarında cep telefonundan arandı. Telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişi, Bozkurt'a kimliğinin kullanılıp banka hesabından para çekildiğini ve durumu çözmek için operasyon düzenleyeceklerini söyledi. Bozkurt'tan kredi çekmesini ve parayı belirttiği hesaplara göndermesini isteyen dolandırıcının güvenlik güçleri adına konuştuğunu söyleyip, bir operasyon yönettiğini iddia etmesi üzerine Bozkurt, bankalardan 3 kredi çekip bir araya getirdiği paranın 269 bin lirasını banka hesabına gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Bozkurt, Alanya Jandarma Komutanlığı'na gidip şikayetçi oldu. Jandarma, Bozkurt'un ifadesini aldı ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Bozkurt, dolandırıcıların yönlendirmeleriyle yaptığı tüm para transferlerinin dekontlarını bankalardan alıp jandarmaya teslim etti. Jandarma da bu bilgileri savcılığa iletti.
'GİZLİ OPERASYONDA OLDUKLARINI SÖYLEYEREK YARDIM İSTEDİ'
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