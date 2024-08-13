Çekicinin şoförünü öldüren şüpheli, 4 gün sonra yakalandı (2)

AntalyaŞoförler ve Otomobilciler Odası'na ait çekicinin şoförü Mert Engin ile tartışıp, tabancayla öldüren Batuhan Domurcuk, işlemlerinden sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Kardeşi D.D.'ye ise ev hapsi verildi.

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