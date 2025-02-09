Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural (Dk. 90 Abdurrahim Dursun), Erdal Rakip (Dk.87 Soner Dikmen), Kaluzinski, Van de Streek, Larsson (Dk. 90 Djenepo), Safuri, Samudio (Dk. 82 Gaich)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Lima, Beraz Özdemir, Deniz Türüç, Kemen, Crespo (Dk. 69 Onur Ergün) (Dk. 83 Ousseynou BA), Ömer Ali Şahiner (Dk. 83 Yusuf Sarı), Keny (Dk 77 Figueiredo), Piatek
Sarı kartlar: Dk. 27 Crespo, Dk. 65 Keny, Dk. 73 Berat Özdemir, Dk. 87 Kemen (RAMS Başakşehir), Dk. 85 Erdal Rakip, Dk. 90+2 Soner Dikmen, Dk. 90+5 Djenepo (Onvo Antalyaspor)
ANTALYA
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