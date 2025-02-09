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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 21:02 Güncelleme: 09.02.2025 - 21:02
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir

        Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural (Dk. 90 Abdurrahim Dursun), Erdal Rakip (Dk.87 Soner Dikmen), Kaluzinski, Van de Streek, Larsson (Dk. 90 Djenepo), Safuri, Samudio (Dk. 82 Gaich)

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Lima, Beraz Özdemir, Deniz Türüç, Kemen, Crespo (Dk. 69 Onur Ergün) (Dk. 83 Ousseynou BA), Ömer Ali Şahiner (Dk. 83 Yusuf Sarı), Keny (Dk 77 Figueiredo), Piatek

        Sarı kartlar: Dk. 27 Crespo, Dk. 65 Keny, Dk. 73 Berat Özdemir, Dk. 87 Kemen (RAMS Başakşehir), Dk. 85 Erdal Rakip, Dk. 90+2 Soner Dikmen, Dk. 90+5 Djenepo (Onvo Antalyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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