Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson, Safuri, Samudio
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Lima, Beraz Özdemir, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Ömer Ali Şahiner, Keny, Piatek
Sarı kart: Dk. 27 Crespo (RAMS Başakşehir)
ANTALYA
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