Antalya'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Arslanbucak Mahallesi'nde tek katlı müstakil bir evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı.

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