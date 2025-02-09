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        Antalya'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Antalya'nın Kemer ilçesinde yangın çıkan ev, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 20:03 Güncelleme: 09.02.2025 - 20:12
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        Antalya'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde yangın çıkan ev, kullanılamaz hale geldi.

        Arslanbucak Mahallesi'nde tek katlı müstakil bir evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından kontrol altına alınan yagında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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