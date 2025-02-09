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        Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, "Bizim için pozitif ve moral motivasyon olarak ciddi şekilde geri dönüş olacaktı ama olmadı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 20:10 Güncelleme: 09.02.2025 - 20:10
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        Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, "Bizim için pozitif ve moral motivasyon olarak ciddi şekilde geri dönüş olacaktı ama olmadı." dedi.

        Uğurlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın iki yarısını farklı değerlendirmek gerektiğini söyledi.

        İlk yarıda topa daha fazla sahip olan, oyunu yönlendiren bir Fenerbahçe'nin olduğunu anlatan Uğurlu, "Edin Dzeko'nun göstermiş olduğu santral oyunu, Fenerbahçe adına biraz daha onları öne çekmeye yetti, diyebiliriz. Biz de geçiş oyunlarıyla iki tane net pozisyon bulduk ama bunlardan faydalanamadık." dedi.

        İkinci yarı Cordova ve Makouta değişikliğiyle oyunu biraz daha lehlerine çevirdiklerini dile getiren Uğurlu, bu değişikliklerle daha fazla üçüncü bölgede kalmaya çalıştıklarını belirtti. Özellikle Fenerbahçe'nin sağ tarafını Yusuf Özdemir ve Augusto ile etkili kullandıklarını anlatan Uğurlu, "Orada da aslında içeriye merkeze kadar girdiğimiz 4-5 pozisyon var ama sonuçlandırmada çok etkili olamadık. Pozisyonları maalesef değerlendiremedik." diye konuştu.

        Alanyaspor'un yüksek tempoda daha etkili olduğunu ifade eden Uğurlu, ancak oyun temposunun her iki takım adına oldukça düşük olduğunu kaydetti. Böyle olunca da tamamen oyuncu kalitesinin devreye girdiğini belirten Uğurlu, "Fenerbahçe'nin hem oynattığı hem sonradan aldığı oyuncular, bireysel olarak çok etkili oyuncular. Bu da sonuca net bir şekilde etki etti." ifadesini kullandı.

        Uğurlu, son haftalarda yakaladıkları iyi seriyi Fenerbahçe maçında bitirdiklerini dile getirerek şunları söyledi:

        "Eyüp, Başakşehir, Göztepe ve Fenerbahçe… Buradan çıkarabildiğimiz puanları çıkarmak istedik. Ligin altından kurtulmak ve bu maçlardan ekstra puan almak istiyorduk. Bu dört maçtan altı puan aldık. Bu bizim adımıza olumlu diyebiliriz, ancak bu maçı da kazanıp tamamen alt taraftan kurtulmak istiyorduk. Bizim için pozitif ve moral motivasyon olarak ciddi şekilde geri dönüş olacaktı ama olmadı. Önümüzdeki Hatayspor ve ardından Adana Demir maçlarında alacağımız galibiyetlerle, alt taraftan tamamen kurtulmak istiyoruz."

        Fenerbahçe'nin çok kaliteli ayaklara sahip olduğuna da vurgu yapan Uğurlu, "Fenerbahçe, oyun kalitesi olarak söyleyemeyiz ama oyuncu kalitesi gerçekten iyi. Pozisyona girmese de yarı pozisyondan gol çıkarabilen oyuncuları var. Bununla birlikte bu etkili oyuncuların sonuçlandırdığı iki pozisyonda galip geldiler. Tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Alanyaspor'un transfer çalışmalarıyla ilgili bir soruya ise Uğurlu, şöyle cevap verdi:

        "Enes Keskin'i aldık. Enes kupa maçında da oynadı. Tonny Vilhena'yı da aldık. Panathinaikos'ta tamamen oynamadığını gördük. Çok az süre aldı. Çok etkili ve kaliteli bir oyuncu. Bize çok şey katacağını düşünüyorum ama 2-3 haftaya ihtiyacı var. Şu anda hazır değil. Santrfor bölgesine kesinlikle ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. O da bu akşam Alanya'ya gelecek. Bu oyuncuların takımımıza katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. İyi ve kaliteli oyuncular bize alıştıklarında, ayak uydurduklarında 1-2 hafta sonra takıma çok şey katacaklarını düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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