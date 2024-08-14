İzinli çıktığı cezaevine dönmedi, yüzerek Meis Adası'na kaçarken yakalandı

Kaş ilçesinde görev yapan Sahil Güvenlik ekipleri, kontrolleri sırasında yüzerek Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmeye çalışan bir kişi olduğunu fark etti. Botla Başak Adası önlerinde yüzen kişinin yanına yaklaşan ekipler, kişiyi gözaltına alarak merkeze götürdü. Yakalanan kişinin, tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp teslim olmayan M.H.K. olduğu belirlendi. M.H.K., Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

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