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        İzinli çıktığı cezaevine dönmedi, yüzerek Meis Adası'na kaçarken yakalandı

        ANTALYA'nınKaş ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmeye çalışan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 17:21 Güncelleme: 14.08.2024 - 17:25
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        İzinli çıktığı cezaevine dönmedi, yüzerek Meis Adası'na kaçarken yakalandı
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        ANTALYA'nınKaş ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmeye çalışan M.H.K., yakalandı. M.H.K.'nin cezaevinden izinli çıkıp, teslim olmadığı belirlendi.

        Kaş ilçesinde görev yapan Sahil Güvenlik ekipleri, kontrolleri sırasında yüzerek Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmeye çalışan bir kişi olduğunu fark etti. Botla Başak Adası önlerinde yüzen kişinin yanına yaklaşan ekipler, kişiyi gözaltına alarak merkeze götürdü. Yakalanan kişinin, tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp teslim olmayan M.H.K. olduğu belirlendi. M.H.K., Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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