Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Depremde kaybettiği 'can dostu'nun adını kütüphanede yaşatacak

        ANTALYA'da yaşayan Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 10:42 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde kaybettiği 'can dostu'nun adını kütüphanede yaşatacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da yaşayan Doç. Dr. Meltem Demir, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 'can dostum' dediği Dr. Ebru Gündüz'ün adını kütüphanede yaşatmaya karar verip, öykü kitabı çıkarttı. Kısa sürede satılan kitaplardan elde edilen gelir ile İskenderun’daki bir ilkokulda Dr. Gündüz’ün adını taşıyacak kütüphanenin yapımına başlandı.

        Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Meltem Demir, yıllar önce bir tatilde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki özel hastanede görev yapan meslektaşı Dr. Ebru Gündüz ile tanıştı. Burada arkadaşlıkları pekişen ikili, farklı şehirlerde yaşamalarına rağmen sık sık görüşmeye devam etti. Öyküler yazan ve bu konuda eğitim alan Doç. Dr. Demir ile her hafta bir kitap okuyan Dr. Gündüz, yazdıklarını ve okuduklarını da birbirleriyle paylaşmaya başladı.

        Yakın dost haline gelen Demir ve Gündüz’ü, geçen sene 6 Şubat'ta meydana gelen ve on binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem ayırdı. Depreme eşi ve çocuğuyla Antakya'daki evinde yakalanan Dr. Ebru Gündüz, hayatını kaybetti. 'Can dostum' dediği arkadaşının ölüm haberini alan Doç. Dr. Meltem Demir, büyük üzüntü yaşadı. Okumayı çok seven arkadaşının adını yaşatmak isteyen Doç. Dr. Demir, uzun zamandır ertelediği kitap hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Doç. Dr. Demir, kitaptan elde edilecek gelirle Dr. Gündüz'ün defnedildiği İskenderun'daki bir ilkokula, adını taşıyacak kütüphane kurmak için girişimlere başladı.

        1000 KİTAP KISA SÜREDE SATILDI

        Kısa sürede öykülerini toparlayan ve basıma gönderen Doç. Dr. Demir'in 22 öyküsünün yer aldığı 'Albatros' isimli kitabı basıldı. Hayalini gerçekleştirmek için mart ayında kitabını 1000 tane bastıran Doç. Dr. Demir, imza günleriyle de hayalini alıcılara anlattı. Kitabın satış amacını duyan kimileri kitabı nikah şekeri olarak dağıttı, kimi Doç. Dr. Demir’e ulaşarak daha fazla bağış yapmak istediğini söyledi. Kısa sürede satılan kitaplardan elde edilen gelir ile de Dr. Ebru Gündüz’ün adını taşıyacak kütüphanenin yapımına başlandı.

        Yıllardır çok fazla hikaye yazdığını söyleyen Doç. Dr. Demir, “Hekimim, bir mesleğim var bu nedenle bastırmayı düşünmüyordum. Bunu bir hobi olarak düşünüyordum. Ancak 6 Şubat’ta yaşadığımız depremde çok sevdiğim bir doktor arkadaşımı kaybettim. Kendisi kitap okumayı çok severdi. Arkadaşımın adını yaşatmak için bir kütüphane yaptırma fikri düştü aklıma. Bununla ilgili girişimlerde bulundum. Üyesi olduğum Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı bu konuda destek oldu" dedi.

        ‘ÖRNEK OLSUN İSTİYORUM’

        Projeyi devam ettirmek istediğini belirten Doç. Dr. Demir, “Mart ayından itibaren kitabın satışlarına başladık. 1000 kitap kısa sürede satıldı. Kütüphanenin parası bu şekilde çıkmış oldu ve çalışmalara başlandı. Amacımız çok güzeldi. Hikayeler çok beğenildi ve kitap satışından haberi olanlar ayrıca bağış yapmak istedi. Bu proje bir örnek olsun istiyorum. Kitaptan gelen gelirin devamını da yine bir kütüphane ya da öğrencilere burs olarak verilecek" diye konuştu.

        ‘BÖYLE BİR DÜŞÜNCEYİ GERÇEKLEŞTİREBİLDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM’

        Arkadaşının hayalini gerçekleştirebildiği için çok gururlu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Demir, “Arkadaşımızın İzmir’de nikahı vardı. Toplu kitap siparişi istedi. İlk olarak ne olduğunu anlamadım ama destek olmak amacıyla nikah şekeri olarak dağıtmak istediklerini söylediler. Çok duygulandım ve kitapların hepsini tek tek imzaladım. Yazmayı çok seviyorum ve devam edeceğim. Böyle bir düşünceyi gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale, Manisa ve Bolu'da son durum
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale, Manisa ve Bolu'da son durum
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Evde iki cansız beden! 4 kişi aranıyor
        Evde iki cansız beden! 4 kişi aranıyor
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        İsyan etti
        İsyan etti
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Meksikalı milyarder Yalıkavak'ta
        Meksikalı milyarder Yalıkavak'ta
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Hafta tatili 24 saatten az olamaz
        Hafta tatili 24 saatten az olamaz
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!

        Benzer Haberler

        Yunan adalarına yılda 1 milyon Türk turist
        Yunan adalarına yılda 1 milyon Türk turist
        KADEM Antalya'dan MÜSİAD'a ziyaret
        KADEM Antalya'dan MÜSİAD'a ziyaret
        Antalya Altın Portakal Film Festivali 5-12 Ekim'de düzenlenecek
        Antalya Altın Portakal Film Festivali 5-12 Ekim'de düzenlenecek
        Antalya'da dere yatağında yaralı bulunan yaban keçisi kurtarıldı
        Antalya'da dere yatağında yaralı bulunan yaban keçisi kurtarıldı
        Alanya'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı
        Alanya'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı
        Patentle Türkiye - 4. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması'nın başvuruları...
        Patentle Türkiye - 4. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması'nın başvuruları...