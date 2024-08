Depremde kaybettiği 'can dostu'nun adını kütüphanede yaşatacak

ANTALYA'da yaşayan Doç. Dr. Meltem Demir, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 'can dostum' dediği Dr. Ebru Gündüz'ün adını kütüphanede yaşatmaya karar verip, öykü kitabı çıkarttı. Kısa sürede satılan kitaplardan elde edilen gelir ile İskenderun’daki bir ilkokulda Dr. Gündüz’ün adını taşıyacak kütüphanenin yapımına başlandı.

Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Meltem Demir, yıllar önce bir tatilde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki özel hastanede görev yapan meslektaşı Dr. Ebru Gündüz ile tanıştı. Burada arkadaşlıkları pekişen ikili, farklı şehirlerde yaşamalarına rağmen sık sık görüşmeye devam etti. Öyküler yazan ve bu konuda eğitim alan Doç. Dr. Demir ile her hafta bir kitap okuyan Dr. Gündüz, yazdıklarını ve okuduklarını da birbirleriyle paylaşmaya başladı.

Yakın dost haline gelen Demir ve Gündüz’ü, geçen sene 6 Şubat'ta meydana gelen ve on binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem ayırdı. Depreme eşi ve çocuğuyla Antakya'daki evinde yakalanan Dr. Ebru Gündüz, hayatını kaybetti. 'Can dostum' dediği arkadaşının ölüm haberini alan Doç. Dr. Meltem Demir, büyük üzüntü yaşadı. Okumayı çok seven arkadaşının adını yaşatmak isteyen Doç. Dr. Demir, uzun zamandır ertelediği kitap hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Doç. Dr. Demir, kitaptan elde edilecek gelirle Dr. Gündüz'ün defnedildiği İskenderun'daki bir ilkokula, adını taşıyacak kütüphane kurmak için girişimlere başladı.