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        Serik'te otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile pamuk yüklü traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 10:57 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:03
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        Serik'te otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile pamuk yüklü traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Fatih Fevzi Kocakaya (26) idaresindeki 07 CGC 04 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen pamuk yüklü traktör, Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü Kocakaya ile eşi Melisa Kocakaya (26) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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