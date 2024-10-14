Serik'te otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih Fevzi Kocakaya (26) idaresindeki 07 CGC 04 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen pamuk yüklü traktör, Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.