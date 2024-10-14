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        AGC Başkanı İdris Taş'tan ikinci dönem mesajı:

        Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanlığına yeniden seçilen İdris Taş, ikinci dönemlerinde daha çok eğitim faaliyetlerine ağırlık vereceklerini ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı için çalışacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 11:13 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:22
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        AGC Başkanı İdris Taş'tan ikinci dönem mesajı:
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        Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanlığına yeniden seçilen İdris Taş, ikinci dönemlerinde daha çok eğitim faaliyetlerine ağırlık vereceklerini ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı için çalışacaklarını söyledi.

        Taş, AA muhabirine, AGC'nin üye sayısı bakımından Türkiye'nin 4'üncü büyük cemiyeti olduğunu söyledi.

        Üyesine sahip çıkan, "Arkamda Antalya Gazeteciler Cemiyeti var." hissini uyandıran bir yönetim modeli ortaya koyduklarını dile getiren Taş, gece gündüz çalışıp proje üreten, katılımcı, demokrat bir yönetim anlayışı oluşturduklarını kaydetti.

        AGC başkanlığının çok zor, emek isteyen, kutsal bir görev olduğunu belirten Taş, ilk başkanlık döneminde pandemi, deprem gibi zorlu süreçler geçirdiklerini ifade etti.

        Taş, cemiyetin 2021-2024 yıllarında dinamik bir şekilde misyonunu sürdürdüğünü, üyeleriyle hem gazetecilik mesleğine hem de kentin marka değerine yönelik projeler geliştirdiklerini vurguladı.

        Cumhuriyetin 100. yılında Antalya Basın Galerisi açtıklarını ve "Neler yaşadık neler" adlı kitap çıkarttıklarını hatırlatan Taş, "Kent tarihine ışık tutan iki kaynağı Antalyalılarla buluşturduk. Meslektaşlarımızın yıllardır özlemini çektiği sosyal tesisi de açmanın mutluluğunu yaşadık. Bu kalıcı, iz bırakan eserlerin yanında eğitim ve sosyal faaliyetler yaparak üyelerimizin gelişimine katkı sağladık." dedi.

        - "AGC kentin en itibarlı kurumlarından biri oldu"

        Cemiyetin kentte en itibarlı kurumlardan biri haline geldiğini aktaran Taş, "Antalya kent protokülünü evimiz olarak gördüğümüz Kaleiçi'ndeki idari binamızda ağırladık. Meslektaşlarımız için gecemizi gündüzümüze kattık. İkinci dönemde de aynı azimle yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Daha çok eğitim faaliyetlerine ağırlık vereceğiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı için var gücümüzle çalışacağız. Biz kişisel hesaplarla değil projelerle uğraşıyoruz. Bütün enerjimizi üyelerimizin mutluluğu için harcıyoruz." dedi.

        Antalya ve gazetecilik mesleği için birlik, beraberlik içerisinde yollarına devam edeceklerini vurgulayan Taş, mesleki dayanışmayı daha da güçlendirmek istediklerini bildirdi.

        Taş, gazetecilik etiği ve sorumluluğuna yönelik farkındalık yaratma ve sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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