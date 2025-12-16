Habertürk
        Antalya Haberleri

        Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı

        Uluslararası Satranç Federasyonunun (FIDE) düzenlediği Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 16:34 Güncelleme: 16.12.2025 - 16:34
        Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı
        Uluslararası Satranç Federasyonunun (FIDE) düzenlediği Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı.

        Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) işbirliğinde Aksu ilçesindeki bir otelde düzenlenen şampiyonada, 34 ülkeden 312 sporcu yarışıyor. 21 Aralık'a kadar sürecek organizasyonda, 9-17 yaş arası 5 farklı kategoride mücadele edecek sporcular, hızlı ve yıldırım olmak üzere iki ayrı disiplinde dünya şampiyonluğu için hamle yapacak.

        Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, organizasyonun çok önemli olduğunu söyledi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile organizasyona destek verenlere teşekkür eden Apaydın, "Türkiye Satranç Federasyonu çok kuvvetli bir federasyondur ve uluslararası alanda söz sahibi olmaya başlamıştır. FIDE başkanımız her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz sayın Arkady Dvorkovich'in de bize olan büyük destekleriyle bu organizasyonlar Türkiye'de daha da artacaktır. Milli sporcularımıza, gençlerimize, çocuklarımıza çok daha iyi imkanlar sunmak için bu organizasyonları daha da artıracağız." diye konuştu.

        - "Türkiye'nin yıldız oyuncularının olması turnuvaya özel bir anlam katıyor"

        FIDE Başkanı Arkady Dvorkovich de organizasyonda 34 ülkeden sporcunun mücadele ettiğine dikkati çekti.

        Organizasyon ve turnuvaya desteklerinden dolayı TSF'ye ve Antalya'daki yetkililere teşekkür eden Dvorkovich, şunları kaydetti:

        "Bu sadece bir spor etkinliği değil. Bir yönüyle biraz daha farklı bir şey. Eğlenmeli, hayatınız boyunca sizinle kalacak dostluklar kurmalısınız. O yüzden bunun tadını çıkarın ve Antalya'dan evinize çok güzel duygularla dönmenizi sağlayın. Şampiyonada özellikle Türkiye'nin yıldız oyuncuları Yağız Kaan Erdoğmuş ve Ediz Gürel'in olması turnuvaya özel bir anlam katıyor. Ülkeler arasında bazı anlaşmazlıklar oluyor ama burada genç sporcuların aynı salonda karşılıklı oynaması sporun tüm politik değerlendirmelerin üzerinde yer aldığını gösteriyor. Biz burada bunu gösterebildiğimiz için çok mutluyuz."

        Konuşmaların ardından FIDE Başkanı Dvorkovich, organizasyonun temsili açılış hamlesini yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

