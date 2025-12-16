Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Mevlana Celaleddin-i Rumi vefatının 752. yılında Kepez'de anıldı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 752. vuslat yıl dönümü dolayısıyla "Şeb-i Arus Mevlana'yı Anma" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 14:58 Güncelleme: 16.12.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mevlana Celaleddin-i Rumi vefatının 752. yılında Kepez'de anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Kepez ilçesinde, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 752. vuslat yıl dönümü dolayısıyla "Şeb-i Arus Mevlana'yı Anma" etkinliği düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, tasavvuf musikisinin ezgileri ve semazenlerin icra ettiği sema gösterisi ilgi gördü.

        Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Şeb-i Arus'un bir ayrılık değil, kavuşma gecesi olduğunu belirtti.

        Hazreti Mevlana'yı 752. vuslat yıl dönümünde rahmet, saygı ve muhabbetle anmak için bir araya geldiklerini aktaran Kocagöz, "Mevlana'nın ifadesiyle bu gece bir son değil, sevgiliye yürüyüştür. O, ölümü yok oluş olarak değil, hakikate ulaşmanın, sonsuzluğa kavuşmanın kapısı olarak görmüştür." ifadelerini kullandı.

        Kocagöz ayrıca, belediye olarak hizmet anlayışlarının temelinde insan ve insanlık değerlerinin yer aldığını, bu yaklaşımın Mevlana'nın birlik ve kardeşlik anlayışıyla örtüştüğünü kaydetti.

        Prof. Dr. Şahin Filiz de gerçekleştirdiği söyleşide, Mevlana'nın tasavvuf düşüncesini ve Şeb-i Arus'un Türk-İslam kültüründeki yerini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Genç kadın toplantı için beklediği dayısının silahından çıkan kurşunlarla h...
        Genç kadın toplantı için beklediği dayısının silahından çıkan kurşunlarla h...
        Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Başkan Erdem: "Can güvenliği hepimizin önceliği"
        Başkan Erdem: "Can güvenliği hepimizin önceliği"
        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Hatay'da kütüphane kurdu
        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Hatay'da kütüphane kurdu
        Kepez'den Şehit Öğretmen Sadettin Küçük Parkı'na modernizasyon
        Kepez'den Şehit Öğretmen Sadettin Küçük Parkı'na modernizasyon
        ASAT 13 yeni araçla filosunu güçlendirdi
        ASAT 13 yeni araçla filosunu güçlendirdi