        Alanyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı

        Alanyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı

        Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta karşılaşmasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 15:04 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:04
        Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. İdman, pas organizasyonun ardından taktik çalışmalarla sona erdi.

        Akdeniz ekibinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarına giden Elia Meschack, Steve Mounie ve Maestro, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        Papara Park'ta yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, Mehmet Türkmen yönetecek.

