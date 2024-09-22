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        Denize atlamanın yasak olduğu bölgede kayalıktan düşüp yaralandı

        ANTALYA'da halk plajında yüzen Hüsamettin Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 19:33 Güncelleme: 22.09.2024 - 19:35
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        Denize atlamanın yasak olduğu bölgede kayalıktan düşüp yaralandı
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        ANTALYA'da halk plajında yüzen Hüsamettin Ç. (51), atlamanın 'yasak' olduğu kayalıklardan dengesini kaybedip, denize düştü. Kayalıklara başını ve vücudunu çarpan Hüsamettin Ç., yaralandı.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi Mermerli Halk Plajı'nda meydana geldi. Plaja yüzmek için gelen Hüsamettin Ç., denizde bulunan ve atlamanın 'yasak' olduğu kayalıklardan atlamaya başladı. Bir süre denizde yüzen Hüsamettin Ç., yine atlamak için çıktığı kayalıklarda dengesini kaybedip, yaklaşık 5 metre yükseklikten iki kayalığın arasına düştü. Başını ve vücudunun çeşitli bölgelerini kayalıklara çarpan Hüsamettin Ç., bilincini kaybetti. Plajın cankurtaranları, Hüsamettin Ç.'yi düştüğü yerden çıkartarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüsamettin Ç.'ye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale plajda yapıldı. Hüsamettin Ç., Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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