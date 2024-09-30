Uyuyunca şelaledeki adacıkta mahsur kalan aile, suyun kesilmesiyle kurtarıldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ATV aracıyla şelale yakınındaki adacığa geçen aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi, uyuyunca suyun yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Aile bireyleri, baraj kapakları kapatılıp su seviyesi düşürüldükten sonra ekipler tarafından kurtarıldı.

Dün akşamüzeri Murat Yeşilağaç ve Şeval Ceylan çifti, çocukları Emir Yeşilağaç'la ATV aracına binip, Manavgat Şelalesi'nin alt kısmındaki adacığa geçti. Bir süre sonra adacıkta uyuyakalan aile bireyleri, uyandıklarında havanın karardığını ve suyun yükseldiğini gördü. Murat Yeşilağaç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Çağrı merkezinin yönlendirmesiyle bölgeye Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Derneği ekipleri yönlendirildi.