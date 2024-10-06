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        ANTALYA 'Bankalar dolandırıcılığa karşı yapay zeka kullanmalı' (VİDEO EKLENDİ)

        ADLİ Bilişim Uzmanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 13:29 Güncelleme: 06.10.2024 - 13:30
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        ANTALYA 'Bankalar dolandırıcılığa karşı yapay zeka kullanmalı' (VİDEO EKLENDİ)
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        ADLİ Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, son günlerde internet bankacılığı mağdurlarının arttığını belirterek, "Herkes derin uykuya daldığında siber dolandırıcılar, devreye giriyor. Gece 02.00 ila 05.00 aralığında sizin adınıza kredi çekip, havale yapıyor ve hesapları boşaltıyorlar. Bankalar bu tarz dolandırıcılığa karşı yapay zeka uygulamalarını kullanmalı. Gece hiç işlem yapmamış bir kullanıcı adına havale gerçekleştirmek ya da onun adına kredi çekme işlemini şüpheli işlem olarak nitelendirmeli ve bu noktada hesaba bloke koymalı" dedi.

        Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, internet bankacılığı dolandırıcılığının dijitalleşme ile son dönemde arttığını söyledi. Dolandırıcılar tarafından gönderilen SMS ve e-postalara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Kırık, "E-ticaretten ödemelere kadar birçok işlemi internet bankacılığı üzerinden gerçekleştiriyoruz. Siber dolandırıcılar, vatandaşları dolandırabilmek adına türlü yöntemler geliştirmeye başladı. Kimi zaman gönderdikleri SMS'ler, kimi zaman gönderdikleri e-postalar, kimi zaman da bankadan arıyormuş gibi davranıyorlar. Sosyal mühendisliğin taktikleriyle vatandaşları tuzağa düşürebiliyorlar. Son dönemlerde ise oltalama taktikleri giderek artış göstermeye başladı. Bankadan usulsüz bir şekilde para çekildiğine dair mesajlar geliyor. Sonraki süreçte vatandaşlar, şifrelerini güvene almak adına o linke tıklıyor" dedi.

        SİBER DOLANDIRICILAR DEVREDE

        Siber dolandırıcılık şebekesinin nasıl çalıştığını anlatan Kırık, "Dolandırıcılar, ünlü bankaların sitelerini birebir kopyalamış durumda. Dolayısıyla kullanıcılar, tıpkı e-devlet dolandırıcılığında olduğu gibi ilgili bankaya girdiklerini düşünüyor ve vatandaşlık numaralarını bilgilerini ve şifrelerini sisteme giriyor. Aslında girdikleri bütün bilgiler dolandırıcıların veri tabanına aktarılmış oluyor. Daha sonra bankacı olarak arayan kişiler devreye giriyor. Vatandaşları oyalarken, arka planda diğer dolandırıcılar sizin şifrelerinizi ve kredi kartı bilgilerinizi girerek büyük bir dolandırıcılık faaliyeti içerisinde bulunuyor. Daha sonra cebinize gelen kod aracılığıyla da bütün işlemleri gerçekleştiriyorlar. Zira 3 boyutlu ödeme kodunu onlara vermenizle birlikte aslında sizin adınıza para çekiminden tutun, kredi alma olayını bile gerçekleştirebiliyorlar" diye konuştu.

        'CASUS YAZILIM' UYARISI

        Prof. Dr. Kırık, vatandaşlar tarafından girilen sitelerin güvenli olması gerektiğini belirterek, "Kimi zaman korsan bir maç sitesinden, kimi zaman indirdiğiniz bir uygulama üzerinden telefonlarınıza ya da bilgisayarlarınıza casus yazılım yüklenmiş oluyor. Herkes derin uykuya daldığında siber dolandırıcılar, devreye giriyor. Gece 02.00 ila 05.00 aralığında siber suçların en yoğun işlendiği kriminal zaman diliminde, sizin adınıza kredi çekip, havale yapıyorlar ve hesapları boşaltıyorlar" dedi.

        'CİHAZLARA MUTLAKA ANTİVRÜS YAZILIMI YÜKLEMELİ'

        Vatandaşların ve bankaların acilen önlem alması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kırık, sponsorlu reklamlara dikkat çekerek, şöyle konuştu:

        "Sitelerin güvenlik sertifikalarına mutlaka dikkat edilmeli. Kendilerini bankacı olarak tanıtan kişilere asla bilgilerini kaptırmamalılar. Cihazlara mutlaka antivirüs yazılımı yüklemeli. Bununla birlikte bankalar da bu tarz dolandırıcılığa karşı yapay zeka uygulamalarını kullanmalı. Örnek vermek gerekirse gece hiç işlem yapmamış bir kullanıcı adına havale gerçekleştirmek ya da onun adına kredi çekme işlemini şüpheli işlem olarak nitelendirmeli ve bu noktada hesaba bloke koymalı. Bu tarz durumlarla karşı karşıya kalan vatandaşlarımız mutlaka ilgili bankaya dilekçe vermeli ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmalı. Bununla birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da (BDDK) üzerine düşen görev ve sorumluluğu mutlaka gerçekleştirmeli. Bankalara uyarıda bulunmalı, gerekirse çok ciddi para cezalarıyla güvenlik sistemleri ve açıklarını kapatmalarını sağlamalı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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