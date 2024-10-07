'Evde tütün sarma' ilanları, dolandırıcıların yeni tuzağı

SARMALIK kıyılmış tütünün içime hazır hale getirilip, satışı yasak olmasına rağmen 'Evde tütün sararak para kazanma' başlığıyla internette yer alan ilanların çoğalması dikkati çekti. Yasaktan habersiz kadınların, ek kazanç düşüncesiyle ilgi duyduğu 'evde tütün sarma' işi ilanları, dolandırıcıların yeni tuzağı haline geldi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre; 2018'de 33 bin 369 ton olan gümrüklerde el konulan tütün miktarı, bu yıl ocak- ağustos döneminde 100 bin 393 tona yükseldi. Gümrük Muhafaza ekipleri, aynı dönemde 247 milyon 880 bin 943 lira değerinde sigara, puro, tütün, sigara kağıdı ve fitrenin kaçak yollarla ülkeye girişini engelledi. 15 yaş üstü nüfusun yüzde 27,6'sının sigara kullandığı Türkiye'de, tütün dükkanlarında da kıyılmış tütünün yanı sıra sigara kağıdı, filtre, tabaka ve nargile tütünü de satılıyor. Tiryakiler, tütünü ellerinde sararak ya da tek sarım yapabilen makine kullanarak içime hazır hale getiriyor.

Diğer yandan sarmalık kıyılmış tütünün, makaron içerisine doldurulup veya yaprak sigara kağıdına sarılarak satışa sunulması yasak. Yasağa rağmen tütün dükkanlarında açık sigara satışı yaygınlaştı. Dükkanlarda genellikle paket başı ücretle kadınlar tarafından makine ya da elle sarılan açık sigaralar satışa sunuluyor. 'TÜTÜNÜ SATIŞA HAZIR HALE GETİRMEK YASAK' Gümrük işlemlerine tabi tutulmamış, kaçak tütünü satışa hazır hale getirmek için emek harcayan, yaptıkları iş ve kazancın yasa dışı olması nedeniyle suç işlediğinden habersiz kadınlara yönelik ilanlarda son dönemde artış oldu. Kadınlar, 'Evde tütün sararak para kazanma' gibi ilan başlıklarıyla sosyal medyada dolandırıcıların hedefi haline geldi.