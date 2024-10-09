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        Tiyatrodan uyarlanan 'Takıntılar'ın galası, Altın Portakal'da yapıldı

        FRANSIZ yazar Laurent Baffie'nin 'Toc Toc' oyunundan uyarlanan 'Takıntılar' filminin Türkiye galası, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:51 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:55
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        Tiyatrodan uyarlanan 'Takıntılar'ın galası, Altın Portakal'da yapıldı
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        FRANSIZ yazar Laurent Baffie'nin 'Toc Toc' oyunundan uyarlanan 'Takıntılar' filminin Türkiye galası, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapıldı.

        Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 61'inci kez başladı. Festivalin 3'üncü gününde özel gösterim kategorisinde Yunus Nihat Özcan'ın yönetmenliğini yaptığı, Fransız yazar, yönetmen ve komedyen Laurent Baffie'nin 'Toc Toc' oyunundan uyarlanan 'Takıntılar' filminin Türkiye galası gerçekleştirildi. Oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Seda Bakan, Özge Özberk, Bora Akkaş, Ecem Erkek, Sarp Akkaya, Çiçek Dilligil gibi isimlerin yer aldığı filme sinemaseverler, yoğun ilgi gösterdi. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) yaşayan 6 kişinin bir klinikte yaşadıklarını anlatan ve ilk gösterimi yapılan film, sinemaseverlerin beğenisini kazandı.

        'MÜKEMMEL BİR SENARYO VARDI'

        Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'ndaki gösterimin ardından Yunus Nihat Özcan, Zafer Algöz, Seda Bakan, Laurent Baffie'nin katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi. Algöz, "Yazarımız Laurent Baffie'ye minnettarım. Filmlerde genel başrol, yan rol gibi alanlar vardır. Ancak bu filmde her oyuncunun kendisini gösterebileceği bir alan yaratılmış. Hepimizin elbette takıntıları var. Yeter ki bunların farkında olalım. Çok zevk alarak çalıştığım bir iş oldu. Mükemmel bir senaryo vardı. Bu ülkede artık bebeklerin, çocukların, kadınların, yaşlıların, ağaçların hür ve özgür yaşamaya hakkı var. Babalarımızdan böyle bir ülke aldık ve tekrar ülkemizi oraya getireceğiz" dedi.

        Ekip arkadaşlarını tanıtan yönetmen Yunus Nihat Özcan, seyircilere kendilerine büyük moral verdikleri için teşekkür etti. Özcan, ekibin çok yoğun olduğu nedeniyle çok prova yapma şanslarının olmadığını, az ama öz provalar yaptıklarını söyledi.

        'FİLMİ ÇOK BEĞENDİM'

        Hikayenin yazarı Laurent Baffie, "Bu oyunu, 20 yıl önce yazdım. Dünyada 40'tan fazla ülkede gösterildi, 5 milyon izleyiciye ulaştı. Her seferinde küçük tiyatro grupları bile bu oyunla büyük başarı yakaladı. İspanya ve Güney Kore'de filmleri yapıldı. Bu akşam bu filmi izledim ve çok beğendim. Çünkü bu hikayede uyulması gereken 3 kural olan; durumun komikliği, sorunları olan insanlarla dalga geçilmemesi ve ötekini kabullenmeyi çok güzel uyguladılar" dedi.

        Oyuncu Seda Bakan da "Film çok güzel işlenmiş. Filmin bazı sahnelerinde kafam orada kaldı. Tek mekanda, bir tiyatro oyununun bu kadar ritmi tutturması, beni çok etkiledi" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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