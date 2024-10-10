Komşunun zihinsel engelli kızına istismardan tutuklandı

ANTALYA'da yan komşusunun Gürcistan uyruklu zihinsel engelli kızı K.V.'ye (16), cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Ecder Tayfun Polat tutuklandı.

Olay, 22 Ağustos günü Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işiyle uğraşan Gürcistan uyruklu T.V. (35) ve oto tamirci dükkanında çalışan eşi M.T. (54) işteyken, komşuları kaportacı Ecder Tayfun Polat çiftin evine gitti. Binanın elektrik şartelini indiren Polat, bir süre sonra dışarı çıkan çiftin zihinsel engelli kızı K.V.'yi alıp, kendi iş yerine götürdü. Polat, burada kıza istismarda bulundu. Kızın durumu anlatması üzerine ailesi, Polat'tan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Polat tutuklandı.

M.T., şüpheli ile kısa süre aynı iş yerinde çalıştığını belirterek, "İş yerindeyken bana evlerinin yanındaki dairenin boş olduğunu söyledi. Ben de orayı kiraladım. Sonra aramızda bazı husumetler oldu. Benim apartmana taktırdığım kameraları kırdı. Kızım kalp hastası olduğu için sürekli kameradan onu izliyorum. 22 Ağustos günü ben kamerayı açamadım. 1 saat bekledim, yine açılmadı. Çocuğu aradım, 'Baba elektrik yok evde' dedi. Üst kattaki komşumuzu aradım, ona sordum. O elektriklerin olduğunu söyledi. Ondan şartelleri kontrol etmesini istedim, aşağıya inerek bizim şartelimizi kaldırdı. 10 dakika sonra yeniden elektrikler kesildi. Bu sefer kızım dışarıya çıkmış. Çıktığında Ecder Tayfun Polat'ı görmüş. Ona elektrikleri kimin kestiğini sormuş, o da 'Ben indirdim seni bekliyordum' demiş. Çocuğu evin yanındaki kaporta dükkanına götürüyor. Daha önce de kendi evine götürüp, çocuğu taciz etmiş. Kimseye söylemesin diye de bıçak dayamış, tehdit etmiş. Çocuk olay sonrası ağlayarak bana her şeyi anlattı. Daha sonra çocuk şubeye giderek şikayetçi olduk" dedi.

'TEHDİT EDİLDİĞİ İÇİN AİLESİNE DURUMU AÇIKLAYAMIYOR'

Ailenin avukatı Tolga Alp Kocaoğlu "Çocuğumuz her ne kadar 16 yaşında da olsa, beyin yaşı 8-9 yaşlarındaki çocuklarla aynı olduğuna dair raporumuz var. Yani çocuk kendisini savunamayacak durumda. İddianameye de yansıdığı üzere bıçakla ölümle tehdit edildiği için annesine ve babasına durumu açıklayamıyor. İstismar uzun süre devam ediyor. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama süreci devam eden tutuklu istismarcının en ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

'BEN ONUN ÇOCUKLARINA ANNELİK YAPTIM, O KIZIMI İSTİSMAR ETTİ'