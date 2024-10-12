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        Aracıların kamyonetinde 'tek tırnaklı' kaygı

        TÜRKİYEKasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, "Her ilde 'aracı' olarak adlandırılan kamyonette et satmaya çalışanlar var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 10:06 Güncelleme: 12.10.2024 - 10:10
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        Aracıların kamyonetinde 'tek tırnaklı' kaygı
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        TÜRKİYEKasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, "Her ilde 'aracı' olarak adlandırılan kamyonette et satmaya çalışanlar var. Kamyonette sığır, dana eti, ne olduğu belli olmayan eti satmaya çalışıyorlar. Eti kamyonet kasasında, gezerek ucuza satıyorlar" dedi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sonrası bazı et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edilince, tüketicinin güvenilir kırmızı ete erişim kaygısı arttı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, vatandaşların düzenli denetimi yapılan mahalle kasaplarından rahatlıkla et alabileceğini belirtti. Kasabın faturasız, sağlık raporu bulunmayan hayvanın etini satın almadığını anlatan Yardımcı, ucuza et, kıyma satışı yapılan yerlere şüphe duyulması gerektiğini vurguladı.

        'ETİ UCUZ SATAN YERLERDEN ŞÜPHELENİLMELİ'

        Büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 250 lira civarında olduğunu anlatan Yardımcı, "Vatandaş rahatlıkla mahalle kasabından alışverişini yapsın. Bizlerin en büyük denetçisi, müşterilerimizdir. Küçük esnafta hile ürün olmaz. Vatandaş tedirgin olmasın, rahat rahat kasaptan etini alsın. Eti ucuz satan yerlerden, 500-600 liradan düşük kıyma satılan yerlerden şüphelenilmeli. Ucuz etin yahnisi yavan olur. Bize gelen eti 350 liraya aldığımızda 525 lira maliyeti var. Kıyma 550-600 lira, kuşbaşı 600-650 liraya satılıyor. Kasap bunu pahalı satamaz, denetçimiz halk. Türkiye çapındaki kasaplarda tek tırnak gibi farklı hayvanların et satışı yapılamaz" diye konuştu.

        'KÜÇÜK KASAP FATURASIZ ET ALAMAZ'

        Kasapların etini faturalı aldığını, kestirdiği hayvanın da sağlık raporu bulunduğunu ifade eden Yardımcı, kamyonet kasasında denetimsiz et satmak isteyenlerin 'aracı' olarak adlandırıldığını söyledi. Yardımcı, "Türkiye'de küçük kasap faturasız et alamaz. Danayı kendi kesse bile faturası ve sağlık raporu olmak zorunda. Karkas alsa mezbahadan rapor alıyor. Her ilde 'aracı' olarak adlandırılan kamyonette et satmaya çalışanlar var. Kamyonette sığır, dana eti, ne olduğu belli olmayan eti satmaya çalışıyorlar. Eti kamyonet kasasında, gezerek ucuza satıyorlar. Bizim esnafımız böyle durumdan haberdar olduğunda bildiriyor, şikayet edip, aracıyı yakalatıyoruz" dedi.

        'ONLARI ŞİKAYET EDERİZ'

        İşletmelerin maliyeti düşürmek için ucuz et arayışına girmemesi gerektiğini ve güvenilir yerden etini almasını gerektiğini vurgulayan Yardımcı, şunları söyledi: "Tek tırnaklı hayvan eti tespit edilen ürünlerde işletmecinin belki aldığı etten haberi yok. Eti, fiyatında güvenilir yerden alsın, maliyetine göre satsın. Vatandaşın sağlığı ucuz değil. Ucuza, ne olduğunu bilmeden mal alıp, ucuza mal etme gayretinin anlamı yok. Kasaplara, lokantalara, ucuz mal satmak isteyen aracılar ya da başkaları, kim varsa bize haber versinler. Onları şikayet ederiz. Ucuz satan yerden alınan etten şüphe duyulmalı."

        'MİKROORGANİZMA BARINDIRMA RİSKİ YÜKSEK'

        Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu da hijyen kurallarına uyulmadan yapılan hayvan kesimi, etin muhafazası ve işlenmesinin sağlığa tehlikelerinden bahsetti. Manavoğlu, "Tek tırnaklı etlerin tüketimi halk sağlığı açısından riskli. Tüketicilerin sağlığını bile bile riske atması söz konusu. At, eşek etinin karışımların içerisinde olması, bu hayvanların nerede, nasıl koşullarda kesildiği sorusunu akla getiriyor. Kayıtsız ve onaysız, merdiven altı olarak tabir ettiğimiz işletmelerde hijyenden yoksun uygulama söz konusu. Et ürünleri protein bakımından zengin olduğundan mikrobiyal anlamda ciddi mikoorganizma barındırma riski yüksek. Uygun olmayan koşullarda kesilip, dağıtılıyorsa ciddi hastalık riski var. Bu ürünlerde salmonella, escherichia coli, listeria, campylobacter bulunma ihtimali yüksek. Isıl işlemin uygun olmayan koşularda uygulanıp, etin tüketiminde kanlı ishal, karın ağrısı, kusma, bağışıklığı düşük bireylerde ölümle sonuçlanacak riske sahip" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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