Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kurak geçen yazın ardından eylül yağışı sevindirdi

        YAZ mevsimi yağışlarının 1991-2020 yıllarını kapsayan süreçte normaline göre yüzde 9, geçen yıla göre yüzde 30 azaldığı Türkiye'de; Marmara Bölgesi'nde 21, Ege Bölgesi'nde 12 ve Karadeniz Bölgesi'nde son 11 yılın en düşük yağışı yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 10:29 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurak geçen yazın ardından eylül yağışı sevindirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        YAZ mevsimi yağışlarının 1991-2020 yıllarını kapsayan süreçte normaline göre yüzde 9, geçen yıla göre yüzde 30 azaldığı Türkiye'de; Marmara Bölgesi'nde 21, Ege Bölgesi'nde 12 ve Karadeniz Bölgesi'nde son 11 yılın en düşük yağışı yaşandı. Kurak geçen yaz mevsiminin ardından eylül ayı yağışında normaline göre yüzde 36, geçen yıl eylül ayına göre yüzde 100'den fazla artış kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; 2024 yılı yaz mevsimi yağışları, ülke genelinde normalleri ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti. Türkiye geneli yaz mevsimi yağışı 58,4 mm, 1991-2020 yıllarını kapsayan normali 64 mm ve geçen yıl yaz mevsimi yağışı 82,9 mm olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde yaz mevsimi yağışları normaline göre yüzde 9, geçen yıl yaz mevsimi yağışlarına göre yüzde 30 azalma gösterdi. Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde artış, diğer bölgelerde azalma yaşandı. En fazla azalma yüzde 66 ile Marmara Bölgesi'nde kaydedildi. Marmara Bölgesi'nde son 21, Ege Bölgesi'nde son 12 ve Karadeniz Bölgesi'nde son 11 yılın en düşük yağışı gerçekleşti. Yaz yağışları Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman çevrelerinde normallerine göre yüzde 80'den fazla azalma gösterdi. Erzincan, Tunceli, Erzurum, Giresun ile Antalya'nın doğu kesimlerinde ise yüzde 60'tan fazla artış kaydedildi.

        EYLÜL AYI YAĞIŞI ARTTI

        Yaz mevsimi yağışındaki azlığın ardından eylül ayı yağışı, Türkiye genelinde normali ve geçen yıl aynı dönemindeki yağışın üzerinde gerçekleşti. Eylül ayı yağışı 33,8 mm gerçekleşen Türkiye'de 1991-2020 yıllarını kapsayan eylül ayı normali 24,9 mm, 2023 yılı eylül ayı yağışı 16,7 mm olarak kayıtlara geçti. Yağışlarda normaline göre yüzde 36, geçen yıl eylül ayı yağışına göre yüzde 100'den fazla artma meydana geldi.

        NORMALİNE GÖRE YÜZDE 100'DEN FAZLA ARTAN İLLER

        Eylül ayında yağışlar İzmir, Manisa, Konya, Karaman, Mersin, Kırıkkale, Kırşehir, Çorum, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Samsun çevreleri ile Antalya'nın doğusunda, Gaziantep ve Kilis hariç Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında, Tunceli ve Erzincan çevreleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda normallerine göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

        DOĞU ANADOLU'DA 15 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

        Eylül ayı yağışlarında Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yüzde 40'ın üzerinde azalma meydana geldi. Bölge genelinde Marmara Bölgesi normali civarı, diğer bölgeler normali üzerinde yağış aldı. Normaline göre en fazla artış yüzde 100'den fazla artma ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gerçekleşti. Doğu Anadolu Bölgesi eylül ayı yağışları, son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

        EN FAZLA RİZE, EN AZ KİLİS

        İl genelinde en fazla yağış 141,6 mm ile Rize'de, normaline göre en fazla artış normalinin yaklaşık 5 katı artış ile Hakkari'de meydana geldi. En az yağış 11 mm ile Kilis'te ve normaline göre en fazla azalma yüzde 40 ile Karabük'te gerçekleşti. Hakkari ve Şırnak'ta son 65 yılın en yüksek eylül ayı yağışı kaydedildi. 1991-2020 normali 4,4 gün olan Türkiye genelinde, eylül ayında ortalama 6,1 gün yağış görüldü. Yağışlı gün sayıları İstanbul, Kastamonu, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 10-15 gün aralığında gerçekleşti. Ege Bölgesi sahil kesimi, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında 3 günün altına düştü.

        MARMARA'DA GEÇEN YILDAN YÜZDE 89 FAZLA YAĞIŞ

        Eylül ayı normali 41,7 mm ve 2023 yılı eylül ayı yağışı 22,2 mm olarak kayıtlara geçen Marmara Bölgesi'nde geçen ay yağışı 42,1 mm oldu. Yağışlar normali civarında gerçekleşirken, 2023 yılı eylül ayı yağışlarına göre yüzde 89 artma meydana geldi. Ege Bölgesi'nin eylül ayı yağışı 23,7 mm olarak kayıtlara geçti. Normali 20,3 mm ve 2023 yılı eylül ayı yağışı 25,4 mm olan Ege Bölgesi'nde yağışlarda geçen ay normaline göre yüzde 17 artma, 2023 yılı eylül ayı yağışına göre yüzde 7 azalma gerçekleşti.

        AKDENİZ, KARADENİZ'DE GEÇEN YILDAN YÜZDE 100 FAZLA

        Akdeniz Bölgesi'nin eylül ayı yağışı 27,4 mm oldu. Normali 18 mm ve 2023 yılı eylül ayı yağışı 13,7 mm olarak kaydedilen Akdeniz'de yağışlarda normaline göre yüzde 52, 2023 yılı eylül ayı yağışına göre yüzde 100 artma gerçekleşti. İç Anadolu Bölgesi'nin eylül ayı yağışı ise 27,1 mm oldu. Normali 16,6 mm ve 2023 yılı eylül ayı yağışı 19,9 mm kaydedilen İç Anadolu'da yağışlarda normaline göre yüzde 63, 2023 yılı eylül ayı yağışına göre yüzde 36 artma gerçekleşti. Karadeniz Bölgesi'nin eylül ayı yağışı 57,8 mm, normali 54,8 mm ve 2023 yılı eylül ayı yağışı 25 mm olarak kaydedildi. Yağışlarda normaline göre yüzde 6, 2023 yılı eylül ayı yağışına göre yüzde 100'den fazla artma gerçekleşti.

        DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA NORMALİNDEN YÜZDE 100 FAZLA

        Doğu Anadolu Bölgesi'nin eylül ayı yağışı 34,2 mm, normali 16,6 mm ve 2023 yılı eylül ayı yağışı 8,6 mm olarak kayıtlara geçti. Yağışlarda normaline ve 2023 yılı eylül ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artma gerçekleşti. Eylül ayı yağışı 16,2 mm ölçülen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin normali 6,9 mm ve 2023 yılı eylül ayı yağışı 1,6 mm olarak kayıtlara geçti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yağışlarda normaline ve 2023 yılı eylül ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artma gerçekleşti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Rojin'e ne oldu? Arama çalışmaları 18'inci gününde
        Rojin'e ne oldu? Arama çalışmaları 18'inci gününde
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana görülen ilk sel
        Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana görülen ilk sel
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bizim Çocuklar, İzlanda'da tarih yazdı!
        Bizim Çocuklar, İzlanda'da tarih yazdı!
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        ABD'de kıran kırana seçim!
        ABD'de kıran kırana seçim!
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        3 bölge için yağmur uyarısı
        3 bölge için yağmur uyarısı
        "Grubu lider bitiririz"
        "Grubu lider bitiririz"
        Ahmet Selim Kul yazdı: Türk’e durmak yaraşmaz
        Ahmet Selim Kul yazdı: Türk’e durmak yaraşmaz

        Benzer Haberler

        "Çevre Dostu Çiftçi Kart" projesi Çinliler tarafından incelendi
        "Çevre Dostu Çiftçi Kart" projesi Çinliler tarafından incelendi
        Antalya'da 22 yaşındaki gencin kaza kurşunuyla öldüğü olayla ilgili 3 kişi...
        Antalya'da 22 yaşındaki gencin kaza kurşunuyla öldüğü olayla ilgili 3 kişi...
        Cinayet şüphelisi 3 kişi 200 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı (2)
        Cinayet şüphelisi 3 kişi 200 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı (2)
        Antalya'da 3 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Antalya'da 3 düzensiz göçmen kurtarıldı
        "Antalya Kültür Yolu Festivali" 2 Kasım'da başlayacak
        "Antalya Kültür Yolu Festivali" 2 Kasım'da başlayacak
        Klozete yeni doğan bebeğini bırakan Rus kadın hastanede, annesi adliyede
        Klozete yeni doğan bebeğini bırakan Rus kadın hastanede, annesi adliyede