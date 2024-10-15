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        Batı Akdeniz'de yaş sebze meyve ihracat hedefi 2 milyar dolar

        BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ali Mirza Çavuşoğlu, "Yaş sebze ve meyve ihracatında ilk hedefimiz milyar dolar sınırını aşmak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 22:14 Güncelleme: 15.10.2024 - 22:20
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        Batı Akdeniz'de yaş sebze meyve ihracat hedefi 2 milyar dolar
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        BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ali Mirza Çavuşoğlu, "Yaş sebze ve meyve ihracatında ilk hedefimiz milyar dolar sınırını aşmak. Bu bizim için psikolojik sınır oldu. 2 milyar dolarları da aşan rakamları hedefliyoruz” dedi.

        Sebze Meyve ve Arıcılık, Ambalaj, Lojistik, Depolama ve Taze Ürün Teknolojileri Fuarı (Green Antalya Expo) 17-19 Nisan 2025 tarihinde Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuarın tanıtım toplantısı Konyaaltı ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Fuarın tanıtım toplantısında konuşan Başkan Ali Bıdı, fuarın ikili ilişkilerin gelişmesi için büyük bir fırsat olacağını söyledi. Fuar takviminin özellikle seçildiğini kaydeden Başkan Bıdı, “Hollandalı sektör temsilcilerine fuarımızdan bahsettik. İş birliğimiz kesinleşti. Oradaki acentamız destek verileceğini de söyledi” dedi.

        AESOB Başkanı Adlıhan Dere de fuarlardan esnafın çok memnun kaldığını ifade etti. Dere, “Fuarları önemsiyoruz. Gelen misafirler otellerimizde konaklıyor ve restoranlarımızda yemek yiyor ve kente bir gelir kaynağı oluyor” diye konuştu.

        2023 YILINDA 850 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

        BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu da bu türden fuarların Antalya’da gerçekleştirilmesinin önemine değindi. Başkan Çavuşoğlu, “Bölgemiz özellikle sebze ve seracılıkta neredeyse Türkiye’nin yüzde 50’sine sahip. Bu gibi bir fuarın şehrimizde olmasını arzu ediyoruz. Bölgemiz yaş sebze-meyve ihracatında da Türkiye’nin batısında sayılı noktalarda. 2023 yılında çok ciddi bir rekora imza attık. 850 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdik. Burdur, Isparta, Antalya olarak bu tip gerek yurt dışında gerekse de yurt içindeki faaliyetlerde ihracatı artırmak istiyoruz” dedi.

        HEDEF 2 MİLYAR DOLARLARI AŞAN RAKAMLAR

        Fuarların gelir anlamında kente katkısının çok fazla olduğunu da ifade eden Başkan Çavuşoğlu, ihracat hedeflerini de açıkladı. Batı Akdeniz olarak sebze ve meyvede ihracat rakamlarında psikolojik sınır olduğunu söyleyen Başkan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

        “Bu bizim için psikolojik sınır oldu. Toplam ihracatımız için 1,5 milyar dolar gibi psikolojik sınır vardı onları aştık. Bizler yaş meyve sebze için de böyle bir sınırı aşmak istiyoruz. İlk hedefimiz milyar dolar sınırını aşmak. 2 milyar dolarları da aşan rakamları hedefliyoruz.”

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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