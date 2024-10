Elektrik akımına kapılan baykuşun hissiz bacağına fizik tedavi

ANTALYA'da doğada konduğu telde elektrik çarpması sonucu yaralanan alaca baykuşun his kaybı oluşan bacağı, özel egzersiz ve masajla tedavi ediliyor. Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bakıma alınan baykuşa, veteriner tarafından fizik tedavi uygulanıp, canlı kurtla besleniyor.

Kentte, doğada bitkin halde bulunan alaca baykuş, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tedaviye alındı. Beslenememe nedeniyle halsiz kalan baykuşun, sol bacağında his kaybı belirlendi. Veterinerlerin canlı kurtla beslediği baykuş, 1 haftalık ilaçlı tedavi sonrası iyileşme gösterdi. Elektrik teline çarpıp akıma kapılması sonucu yaralandığı belirlenen baykuşun his kaybı bulunan sol bacağına özel fizik tedavi uygulanmaya başladı. Güneşli havalarda dışarıda ya da parktaki klinikte egzersiz uygulanan baykuşun, her gün sıcak su ve kremle fizik tedavisi gerçekleştiriliyor.