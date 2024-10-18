Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sezonun ilk 8 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi, 8 puanla 14. basamakta bulunuyor. Galatasaray ise topladığı 22 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

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