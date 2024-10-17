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        Alev alan sokak lambası otomobilin üzerine düştü; o anlar kamerada

        ANTALYA'da alev alan sokak lambası eriyip, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 21:58 Güncelleme: 17.10.2024 - 22:00
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        Alev alan sokak lambası otomobilin üzerine düştü; o anlar kamerada
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        ANTALYA'da alev alan sokak lambası eriyip, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Araçta hasar oluşurken, o anla ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Konyaaltı Liman Mahallesi, Boğaçay Caddesinde kaldırımda bulunan sokak lambası saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yanan sokak lambası bir süre sonra eriyerek park halinde bulunan 10 KY 226 plakalı otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri ile elektrik şirketi yetkilileri sevk edildi. Otomobil sürücüsü aracını sokak lambasının altından kaldırırken, araçta hasar oluştu. O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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