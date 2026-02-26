Alanya'da kaçak tütün operasyonu düzenlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 17 kilogram kıyılmış tütün, 2 tütün dolum makinesi, 2 kompresör, elektronik terazi, 47 adet kilitli poşet ele geçirildi. Adresteki C.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

