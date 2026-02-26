Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Alanya'da kaçak tütün operasyonu düzenlendi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 12:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da kaçak tütün operasyonu düzenlendi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 17 kilogram kıyılmış tütün, 2 tütün dolum makinesi, 2 kompresör, elektronik terazi, 47 adet kilitli poşet ele geçirildi.

        Adresteki C.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Ardahan'da büyük panik! İş makinelerinin üzerine çığ düştü!
        Ardahan'da büyük panik! İş makinelerinin üzerine çığ düştü!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!

        Benzer Haberler

        Kepez'de Ramazan bereketi
        Kepez'de Ramazan bereketi
        Antalya'da sahte altın operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Antalya'da sahte altın operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Sahte polisten 1 milyon liralık ziynet eşyası vurgunu Yabancı uyruklu vatan...
        Sahte polisten 1 milyon liralık ziynet eşyası vurgunu Yabancı uyruklu vatan...
        Arka arkaya denk gelen 4 tatil dönemi turizmi hareketlendirecek
        Arka arkaya denk gelen 4 tatil dönemi turizmi hareketlendirecek
        Antalya Defterdarı Karayılan, ATB Başkanı Çandır'ı ziyaret etti
        Antalya Defterdarı Karayılan, ATB Başkanı Çandır'ı ziyaret etti
        5 yıldır sadece 'evet, hayır' diyebiliyordu şimdi sohbet ediyor
        5 yıldır sadece 'evet, hayır' diyebiliyordu şimdi sohbet ediyor