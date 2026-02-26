Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da sahte altın operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen sahte altın operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 12:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sahte altın operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen sahte altın operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine ilçedeki bir ev ve iş yerine baskın düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 2 sahte çeyrek altın, 5 sahte altın kolye, 17 sahte altın kolye klipsi, 51 sahte altın bilezik, 38 gram sahte altın, 2 ruhsatsız tabanca, 20 fişek, 2 hançer ve bir miktar sahte para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin

        Benzer Haberler

        Sahte polisten 1 milyon liralık ziynet eşyası vurgunu Yabancı uyruklu vatan...
        Sahte polisten 1 milyon liralık ziynet eşyası vurgunu Yabancı uyruklu vatan...
        Arka arkaya denk gelen 4 tatil dönemi turizmi hareketlendirecek
        Arka arkaya denk gelen 4 tatil dönemi turizmi hareketlendirecek
        Antalya Defterdarı Karayılan, ATB Başkanı Çandır'ı ziyaret etti
        Antalya Defterdarı Karayılan, ATB Başkanı Çandır'ı ziyaret etti
        5 yıldır sadece 'evet, hayır' diyebiliyordu şimdi sohbet ediyor
        5 yıldır sadece 'evet, hayır' diyebiliyordu şimdi sohbet ediyor
        Yol kenarında ölü bulunan kadının kocası ile oğlu tutuklandı
        Yol kenarında ölü bulunan kadının kocası ile oğlu tutuklandı
        Yol kenarında cesedi bulunan kadının eşi tutuklandı
        Yol kenarında cesedi bulunan kadının eşi tutuklandı