Dünyanın en güçlü sporcuları Alanya'ya geliyor

Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı "MLO Strongman Şampiyonlar Ligi"nin 2024 yılı finalleri, Alanya'da düzenlenecek.

Organizasyon Alanya Belediyesi ev sahipliğinde, Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla 8-9 Kasım'da gerçekleştirilecek.

13 ülkeden toplam 15 yarışlık bir seriden oluşan ve her ülkeden en güçlü sporcuların katılabildiği organizasyonda şampiyon Alanya'da belli olacak. Finaller, Kleopatra Plajı ve İskele Meydanı'nda gerçekleştirilecek.