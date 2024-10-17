TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri, Alanya'da başladı

–Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlediği TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri başladı.

Şampiyonanın daha önce 12 merkezde düzenlenen etaplarında birinci olan Manavgat Belediye Spor, 19 Mayıs Belediye Spor, Gevaş Belediye Spor, City Line Alanya Belediye Spor, Aile Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Karasuspor, Erciş Belediye Spor, Karataş Belediye Gençlik ve Spor, Espiyespor, Gümüldürspor, Adilcevaz Belediye Spor, Erzin Belediyesi Uluçınar Gençlik ve Spor takımlarının yer aldığı finallerin ilk maçları, Milli Egemenlik Plajı'nda yapıldı.